Клуб НХЛ "Нью-Джерси" обменял россиянина Куликова в "Эдмонтон"

ТАСС, 12 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" обменял российского защитника Дмитрия Куликова в "Эдмонтон". Об этом сообщает пресс-служба "Нью-Джерси".

В понедельник закрывается трансферное окно в НХЛ. За 30-летнего россиянина "Нью-Джерси" получил право выбора в четвертом раунде на драфте 2022 года. Если "Эдмонтон" добьется определенного результата, "Нью-Джерси" получит пик третьего раунда, а не четвертого.

Куликов был выбран на драфте НХЛ 2009 года в первом раунде под общим 14-м номером "Флоридой", за которую провел семь сезонов. Также в НХЛ играл за "Баффало" и "Виннипег". В нынешнем сезоне на счету защитника 38 матчей и 2 (0 голов + 2 передачи) очка при показателе полезности "-4".

В составе сборной России Куликов стал двукратным серебряным призером чемпионатов мира. Также он является чемпионом мира среди юниоров.

"Нью-Джерси" занимает предпоследнюю, седьмую строчку в Восточном дивизионе, набрав 34 очка в 40 матчах. "Эдмонтон" идет третьим в Северном дивизионе, имея в своем активе 52 очка в 42 играх.