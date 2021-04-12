Чемпион НБА Мозгов принял участие в матче впервые с июля 2018 года

В воскресенье руководитель пресс-службы клуба Ольга Крылова сообщила ТАСС, что Мозгов провел первую тренировку в команде.

В июле 2019 года Мозгов подписал контракт с "Химками", это его первый матч за клуб после возвращения в команду. Мозгов ранее выступал за "Химки" в период с 2006 по 2010 год, а также в 2011-м - во время локаута в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Центровой восстанавливался от повреждения колена, из-за которого не играл с 2018 года. Последний раз он выходил на паркет в официальном матче 2 июля 2018 года - в составе сборной России в квалификационном матче Кубка мира - 2019 против команды Франции.

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м он стал чемпионом лиги в составе "Кливленда". Летом того же года Мозгов подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на четыре года на сумму $64 млн. В 2017 году "Лейкерс" обменяли центрового в "Бруклин", который через сезон отправил его в "Орландо". За последний клуб Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.