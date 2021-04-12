ЦСКА одержал третью победу под руководством Олича, обыграв "Ротор" в чемпионате России

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над волгоградским "Ротором" со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Забитыми мячами отметились Чидера Эджуке (45+1) и Саломон Рондон (71). Рондон, который перешел в ЦСКА в январе на правах аренды, забил свой четвертый мяч в составе ЦСКА. В марте венесуэльский форвард был признан лучшим игроком месяца в составе ЦСКА, перед матчем с "Ротором" ему был вручен специальный приз.
Этот матч стал третьим для ЦСКА под руководством хорватского специалиста Ивицы Олича, в предыдущих двух встречах армейцы также добились побед.
В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 46 очков, столько же в активе у московского "Локомотива", который опережает армейцев по дополнительным показателям. От идущего вторым столичного "Спартака" команды отстают на одно очко, второе место дает право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Первое место занимает санкт-петербургский "Зенит", в активе которого 54 очка. "Ротор" с 18 очками идет 14-м, в зоне переходных матчей за право в следующем сезоне сыграть в Тинькофф - Российской премьер-лиге. От зоны прямого вылета волгоградцев отделяет одно очко.
В следующем туре ЦСКА 18 апреля в гостях сыграет с "Сочи", "Ротор" 17 апреля примет московское "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|16
|6
|3
|57-22
|54
|2
|Спартак
|25
|14
|5
|6
|49-30
|47
|3
|Локомотив
|25
|14
|4
|7
|34-26
|46
|4
|ЦСКА
|25
|14
|4
|7
|44-25
|46
|5
|Рубин
|25
|13
|4
|8
|34-29
|43
|6
|Динамо
|25
|13
|4
|8
|38-28
|43
|7
|Сочи
|25
|11
|7
|7
|39-28
|40
|8
|Химки
|25
|11
|5
|9
|31-34
|38
|9
|Ростов
|25
|11
|4
|10
|32-27
|37
|10
|Краснодар
|25
|10
|4
|11
|44-36
|34
|11
|Ахмат
|25
|9
|5
|11
|27-32
|32
|12
|Урал
|25
|6
|12
|7
|24-32
|30
|13
|Арсенал
|25
|5
|5
|15
|20-42
|20
|14
|Ротор
|25
|4
|6
|15
|12-40
|18
|15
|Уфа
|25
|4
|5
|16
|18-41
|17
|16
|Тамбов
|25
|3
|4
|18
|15-46
|13