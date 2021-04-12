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Футбол в России

ЦСКА одержал третью победу под руководством Олича, обыграв "Ротор" в чемпионате России

Армейцы идут без потерь после назначения хорвата на пост главного тренера
Вратарь "Ротора" Йосип Чондрич и нападающий ЦСКА Саломон Рондон Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Вратарь "Ротора" Йосип Чондрич и нападающий ЦСКА Саломон Рондон
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над волгоградским "Ротором" со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

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Забитыми мячами отметились Чидера Эджуке (45+1) и Саломон Рондон (71). Рондон, который перешел в ЦСКА в январе на правах аренды, забил свой четвертый мяч в составе ЦСКА. В марте венесуэльский форвард был признан лучшим игроком месяца в составе ЦСКА, перед матчем с "Ротором" ему был вручен специальный приз.

Этот матч стал третьим для ЦСКА под руководством хорватского специалиста Ивицы Олича, в предыдущих двух встречах армейцы также добились побед.

В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 46 очков, столько же в активе у московского "Локомотива", который опережает армейцев по дополнительным показателям. От идущего вторым столичного "Спартака" команды отстают на одно очко, второе место дает право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Первое место занимает санкт-петербургский "Зенит", в активе которого 54 очка. "Ротор" с 18 очками идет 14-м, в зоне переходных матчей за право в следующем сезоне сыграть в Тинькофф - Российской премьер-лиге. От зоны прямого вылета волгоградцев отделяет одно очко.

В следующем туре ЦСКА 18 апреля в гостях сыграет с "Сочи", "Ротор" 17 апреля примет московское "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит25166357-2254
2Спартак25145649-3047
3Локомотив25144734-2646
4ЦСКА25144744-2546
5Рубин25134834-2943
6Динамо25134838-2843
7Сочи25117739-2840
8Химки25115931-3438
9Ростов251141032-2737
10Краснодар251041144-3634
11Ахмат25951127-3232
12Урал25612724-3230
13Арсенал25551520-4220
14Ротор25461512-4018
15Уфа25451618-4117
16Тамбов25341815-4613

 

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