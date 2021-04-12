ЦСКА одержал третью победу под руководством Олича, обыграв "Ротор" в чемпионате России

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над волгоградским "Ротором" со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Гонка близка к развязке. "Спартак" проиграл "Локомотиву" и отпустил "Зенит" на семь очков

Забитыми мячами отметились Чидера Эджуке (45+1) и Саломон Рондон (71). Рондон, который перешел в ЦСКА в январе на правах аренды, забил свой четвертый мяч в составе ЦСКА. В марте венесуэльский форвард был признан лучшим игроком месяца в составе ЦСКА, перед матчем с "Ротором" ему был вручен специальный приз.

Этот матч стал третьим для ЦСКА под руководством хорватского специалиста Ивицы Олича, в предыдущих двух встречах армейцы также добились побед.

В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 46 очков, столько же в активе у московского "Локомотива", который опережает армейцев по дополнительным показателям. От идущего вторым столичного "Спартака" команды отстают на одно очко, второе место дает право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Первое место занимает санкт-петербургский "Зенит", в активе которого 54 очка. "Ротор" с 18 очками идет 14-м, в зоне переходных матчей за право в следующем сезоне сыграть в Тинькофф - Российской премьер-лиге. От зоны прямого вылета волгоградцев отделяет одно очко.

В следующем туре ЦСКА 18 апреля в гостях сыграет с "Сочи", "Ротор" 17 апреля примет московское "Динамо".