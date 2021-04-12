Роман Бабаев: футболисты ЦСКА будут биться до последнего в чемпионате России

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. ЦСКА намерен биться за победу в каждом матче, чтобы занять максимально высокое место по итогам сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

В понедельник ЦСКА обыграл "Ротор" со счетом 2:0 в заключительном матче 25-го тура чемпионата России. Армейцы выиграли три матча из трех после прихода на пост главного тренера хорвата Ивицы Олича.

"Пока еще рано делать какие-то выводы по игре. Место для ЦСКА может быть всегда только призовое, поэтому биться будем до последнего, - сказал Бабаев. - В кубке тоже поэтапно будем решать вопрос. В полуфинале очень непростой матч предстоит, а дальше будем смотреть".

Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 21 апреля. ЦСКА сыграет с "Локомотивом". В турнирной таблице чемпионата команда занимает четвертое место, набрав 46 очков, столько же в активе у "Локомотива", который опережает армейцев по дополнительным показателям. От идущего вторым столичного "Спартака" команды отстают на одно очко, второе место дает право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Первое место занимает "Зенит", в активе которого 54 очка. В следующем туре ЦСКА 18 апреля в гостях сыграет с "Сочи".