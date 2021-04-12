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Футбол в России

"Спартак" попросил РФС наказать "Локомотив" за действия начальника команды

Ранее появилось видео, на котором Станислав Сухина выходит из судейской комнаты за час до начала матча команд
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" попросил контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дать оценку действиям начальника команды "Локомотив" Станислава Сухины. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

В воскресенье "Локомотив" дома победил "Спартак" со счетом 2:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Ранее было распространено видео, на котором Сухина выходит из судейской комнаты за час до игры.

"Да, уже направили письма", - сказал Фетисов.

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