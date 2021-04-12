Брагин: СКА не испытывал проблем с игрой вратарей в серии с ЦСКА

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Петербургский СКА не испытывал проблем с игрой вратарей Александра Самонова и Магнуса Хелльберга в полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Об этом журналистам рассказал главный тренер СКА Валерий Брагин.

В понедельник СКА проиграл ЦСКА в шестом матче серии со счетом 0:2 и уступил в противостоянии (2-4). По ходу первого матча Хелльберг был заменен на Самонова, который полностью провел второй матч и начал третий. По ходу третьей встречи в ворота вернулся Хелльберг, который доиграл серию до конца. В шестом матче ЦСКА забросил решающую шайбу после неточной передачи Хелльберга.

"Магнус хорошую серию провел, Самонов хорошо провел концовку первого матча и второй матч. Не сказал бы, что какая-то проблема во вратарях", - отметил Брагин.

По ходу серии СКА ни разу из 17 попыток не реализовал численное преимущество. "Если бы большинство сработало, конечно, было бы намного легче. Для таких молодых ребят сезон довольно удачный, они приобрели большой опыт. Надеемся, что в дальнейшем они будут играть еще сильнее", - сказал Брагин.

"Надеюсь, что в будущем СКА будет больше радовать болельщиков. Игра шла до гола, мы имели шансы, но они забили. Опыт таких игр был на стороне ЦСКА. Прошлые две игры, особенно пятая, забрали много эмоций, но сегодня только в первом периоде СКА был лучше, не скажу, что эмоций не хватило", - добавил главный тренер СКА.

ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между "Ак Барсом" и "Авангардом". "Авангард" ведет со счетом 3-2, шестая встреча пройдет во вторник в Балашихе.