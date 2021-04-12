Клуб НХЛ "Вашингтон" обменял Якуба Врану в "Детройт" на Энтони Манту

ТАСС, 12 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" обменял нападающих Якуба Врану и Рихарда Паника в "Детройт" на форварда Энтони Манту. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Также "Детройт" получил право выбора в первом раунде драфта 2021 года и во втором раунде драфта 2022 года.

Манта выступал за "Детройт" с 2016 года. Всего в НХЛ он провел 302 матча, в которых набрал 194 очка (95 голов + 99 результативных передач). В составе сборной Канады нападающий стал серебряным призером чемпионата мира 2019 года и вошел в тройку лучших игроков команды на турнире.

Врана был игроком "Вашингтона" с 2016 года, в составе команды он стал обладателем Кубка Стэнли 2018 года, на его счету 157 очков (76+81) в 284 матчах в НХЛ. Паник выступал за "Вашингтон" с 2019 года, до этого он играл за "Аризону", "Чикаго", "Торонто", "Тампу", всего в НХЛ провел 505 матчей и набрал 190 очков (87+103).