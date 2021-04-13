Кущенко: ЦСКА и "Зенит" способны побороться за выход в "Финал четырех" Евролиги

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российским клубам достались серьезные соперники в плей-офф Евролиги, но и ЦСКА, и "Зенит" способны побороться за выход в "Финал четырех" турнира. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В понедельник петербургский "Зенит" обыграл греческий "Панатинаикос" со счетом 112:83 в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги и вышел в плей-офф с восьмого места в таблице.

"Кто бы предположил в начале сезона, что "Зенит" и попадет в плей-офф Евролиги, и выиграет регулярный сезон Единой лиги ВТБ? Петербургский клуб показал, что все управленческие решения были правильными, развитие клуба идет стремительно, и все это ведет к баскетбольному буму в Петербурге. Клуб уже добился серьезных успехов", - сказал Кущенко.

В четвертьфинале петербуржцы сыграют против испанской "Барселоны", занявшей первое место по итогам регулярного чемпионата. Московский ЦСКА сыграет с турецким "Фенербахче".

"Соперники у наших команд сильные, но шансы на успех есть у каждого. "Фенер" и ЦСКА - примерно равные по силе команды, но по динамике армейцы превосходят. Плюс ротация у ЦСКА серьезная, а главное преимущество, которое может сыграть в этой серии, - преимущество домашней площадки в решающей игре. "Зениту" будет сложно с "Барселоной", у которой, в свою очередь, будет преимущество корта. "Зенит" показал в этом сезоне, что стал домашней командой, но бой петербуржцы дадут в любом случае", - добавил президент Единой лиги ВТБ.

Четвертьфинальные серии до трех побед стартуют 20 апреля.