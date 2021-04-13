Шайба Дадонова принесла "Оттаве" победу в матче НХЛ против "Виннипега"

В составе хозяев шайбы забросили Брэди Ткачук (12-я и 57-я минуты), Коннор Браун (19) и Евгений Дадонов (51). У гостей отличились Кайл Коннор (6), Николай Элерс (9).

Дадонов забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне, всего он набрал 17 очков (12 голов + пять передач) в 43 матчах. Его соотечественники и одноклубники Никита Зайцев и Артем Зуб не сумели отличиться.

"Оттава" прервала серию из четырех поражений и занимает последнее, седьмое место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 32 очка в 43 играх. "Виннипег" идет вторым с 53 очками после 42 встреч. Следующий матч команды проведут 15 апреля в Оттаве.

В другом матче игрового дня "Детройт" на выезде переиграл "Каролину" со счетом 3:1 и преодолел отметку в 20 тыс. заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (20 002), став четвертой командой в истории лиги, достигшей этого показателя. Лидирует "Монреаль" (21 684), далее следуют "Бостон" (20 986) и "Торонто" (20 771). Нападающий "Каролины" Джордан Стаал провел тысячный матч в НХЛ.