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НХЛ

"Торонто" уступил "Монреалю" в матче НХЛ. Михеев отдал голевую передачу

Российский нападающий набрал 15 очков в 42 встречах текущего сезона

ТАСС, 13 апреля. "Монреаль" со счетом 4:2 обыграл "Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей голами отметились Томаш Татар (2-я и 58-я минуты), Ник Сузуки (8), Джош Андерсон (37). У "Торонто" отличились Остон Мэттьюс (30), Джон Таварес (35).

Голевую передачу Таваресу отдал российский нападающий Илья Михеев. Он набрал 15 очков (шесть голов + девять передач) в 42 матчах текущего сезона. Защитник "Монреаля" Александр Романов не сумел отличиться.

"Монреаль" набрал 45 очков в 39 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Северного дивизиона, "Торонто" прервал серию из шести побед и с 59 очками после 42 игр находится на первом месте. Следующий матч "Монреаль" проведет 15 апреля дома против "Калгари", который за день до этого сыграет на выезде с "Торонто".

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