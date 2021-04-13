Спортивный врач Мышалов выразил соболезнования в связи со смертью Александра Ярдошвили

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Новость о смерти главного врача московского футбольного клуба "Динамо" Александра Ярдошвили является ударом ниже пояса. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный врач столичного "Локомотива" Савелий Мышалов.

Во вторник стало известно, что Ярдошвили умер на 67-м году жизни. Причины смерти специалиста не сообщаются.

"Мы вместе работали много лет - он был моим помощником, когда я работал в "Локомотиве", - сказал Мышалов. - Он был хорошим человеком, великолепным. Каким он был врачом? Работая в высшей лиге, тем более в "Локомотиве", невозможно быть плохим врачом".

"Он был хорошим врачом, верным помощником. Мои соболезнования. Эта новость - удар ниже пояса", - добавил Мышалов.

Ярдошвили и Мышалов вместе работали в "Локомотиве" с 1994 по 2012 год.