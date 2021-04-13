Оренбургская область вдвое сократила субсидии профессиональным спортклубам на 2021 год

ОРЕНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Оренбургской области направят на поддержку девяти профессиональных клубов региона по игровым видам спорта 200 млн рублей в 2021 году, что в два раза меньше общего размера субсидий, выделенных годом ранее. Об этом ТАСС во вторник сообщил министр физической культуры и спорта области Сергей Салмин.

"На поддержку некоммерческих организаций Оренбургской области по игровым видам спорта в 2021 году правительством области выделено 200 млн рублей. В 2020 году эта сумма составила 400 млн рублей. Уменьшение размера субсидии связано с уменьшением объема финансирования на 2021 год", - сообщил Салмин в ответе на запрос ТАСС.

Финансовую поддержку некоммерческие организации по игровым видам спорта в Оренбургской области получают на основании конкурсного отбора, уточнили в министерстве. Речь идет о командах, выступающих на всероссийских и (или) международных соревнованиях от имени Оренбургской области. Таких некоммерческих организаций в регионе девять. Это баскетбольный клуб "Надежда" (Оренбург), волейбольный клуб "Оренбуржье" (Оренбург), клуб настольного тенниса "Факел-Газпром" (Оренбург), хоккейный клуб "Локомотив" (Оренбург), следж-хоккейный клуб "Ястребы" (Оренбург), футбольный клуб "Носта" (Новотроицк), футбольный клуб "Оренбург", хоккейный клуб "Южный Урал" (Орск) и хоккейный клуб "Сарматы" (Оренбург).

По словам Салмина, команды тренируются и проводят домашние игры на спортивных базах Оренбургской области. "Недостатка тренировочных баз у команд Оренбургской области не имеется", - уточнил министр.