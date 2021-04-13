Участники шахматного турнира претендентов прибудут в Екатеринбург с 15 по 17 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматисты прибудут в Екатеринбург на турнир претендентов в период с 15 по 17 апреля. Об этом ТАСС сообщил глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Все участники прибудут в Екатеринбург в период с 15 по 17 апреля, - сказал Дворкович. - Готовность к турниру претендентов максимальная, площадка готова, Екатеринбург ждет. Рады, что турнир возобновится".

"Все участники турнира претендентов, их команды знакомы с медицинским протоколом, и я уверен, что соревнование пройдет безупречно с медицинской точки зрения", - добавил Дворкович на пресс-конференции, посвященной проведению турнира.

Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).