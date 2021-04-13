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Футбол в России

Колосков: таких специалистов, как Ярдошвили, можно пересчитать по пальцам одной руки

Главный врач московского "Динамо" умер во вторник на 67-м году жизни
Вячеслав Колосков Василий Смирнов/ТАСС
Описание
Вячеслав Колосков
© Василий Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Александр Ярдошвили был одним из самых лучших спортивных врачей СССР и России, таких специалистов можно пересчитать по пальцам одной руки. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Главный врач московского "Динамо" умер во вторник на 67-м году жизни.

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"Я видел его позавчера на матче "Динамо", - сказал Колосков. - Могу сказать, что он был одним из самых лучших спортивных врачей и в Советском Союзе, и в России. Таких специалистов, как он, можно пересчитать по пальцам одной руки - Савелий Евсеевич Мышалов, Александр Эдуардович Ярдовшиви, Зураб Гивиевич Орджоникидзе. Такие люди, грубо говоря, штучный товар".

"Помимо того, что он был специалистом высочайшего класса, он был психологом, человеком, которому футболисты доверяли. Я с ним работал и хорошо его знал, поэтому, конечно, для меня это очень печальная новость", - добавил собеседник ТАСС.

Ярдошвили работал в отечественном футболе с 1980 года, он был главным врачом одесского "Черноморца", московских "Локомотива", ЦСКА и "Динамо". В 1998 году он работал главным врачом национальной сборной России.

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