Ксения Шойгу заявила, что число занимающихся триатлоном в России интенсивно растет

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Число занимающихся триатлоном и количество соревнований в России интенсивно растут. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

"Мы видим интенсивный рост занимающихся и проведения соревнований, триатлон шагает по стране, - сказала Шойгу. - Я рада, что мы делаем это совместно - Ironman и федерация, это хороший пример для наших иностранных коллег. Слоты для участников были выкуплены за шесть или восемь минут с момента продаж".

Санкт-Петербург летом нынешнего года примет соревнования Ironman 70.3. В них примут участие более 2,5 тысяч спортсменов из 64 стран мира.

Ironman 70.3 - серия международных соревнований по триатлону, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Впервые российский этап должен был состояться в июле 2020 года, но из-за пандемии был отменен. Теперь он должен пройти в период с 30 июля по 1 августа 2021 года в соответствии с требованиями WTC и при поддержке Федерации триатлона России.