Торжественного открытия турнира претендентов в Екатеринбурге не будет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Открытие шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге будет техническим, торжественная церемония не состоится из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил директор турнира претендентов, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян на пресс-конференции.

Участники шахматного турнира претендентов прибудут в Екатеринбург с 15 по 17 апреля

"Единственное, в этот раз, естественно, мы не будем проводить торжественное открытие. Открытие будет техническим, пройдет оно 19 апреля, незадолго до начала первых партий", - сказал Степанян.

Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).