Футболист "Реала" Серхио Рамос заразился коронавирусом

ТАСС, 13 апреля. Тест на коронавирусную инфекцию футболиста мадридского "Реала" Серхио Рамоса дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Наш игрок Серхио Рамос сдал тест на коронавирус, результат которого дал положительный результат", - говорится в сообщении.

Рамосу 35 лет, в нынешнем сезоне защитник провел 20 матчей, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу. Испанец выступает за "Реал" с 2005 года. В составе мадридской команды он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны, четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 66 очков в 30 матчах. В 31-м туре мадридский клуб в гостях 18 апреля встретится с "Хетафе", а 14 апреля на выезде проведет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля" (первая встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1).