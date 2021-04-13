Тарпищев рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом теннисиста Медведева

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, заразившийся коронавирусной инфекцией, чувствует себя нормально и находится на карантине у себя дома. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Во вторник пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила, что тест Медведева на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. В связи с этим россиянин снялся с турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло.

"Чувствует он себя нормально, но находится под "домашним арестом" - на карантине. Живет Даня в Монако, так что изолирован он у себя дома", - сказал Тарпищев.

"Может быть хорошо, что это случилось сейчас, с учетом предстоящей Олимпиады и "Ролан Гаррос", - добавил собеседник ТАСС.

Медведеву 25 лет, он является победителем 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров Большого шлема - Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021).