Крикунову предложили остаться в хоккейном клубе "Динамо" в качестве консультанта

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" предложил Владимиру Крикунову остаться в команде в качестве консультанта. Об этом на пресс-конференции заявил председатель совета директоров клуба Виктор Воронин.

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Ранее во вторник Воронин сообщил, что Алексей Кудашов сменил Крикунова на посту главного тренера клуба.

"Крикунову предложено остаться в качестве консультанта. Решение за ним", - сказал Воронин.

В сезоне-2020/21 "Динамо" под руководством Крикунова заняло третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили СКА со счетом в серии 1-4. Тренер занимает вторую строчку в истории "Динамо" по числу побед (234) и уступает лишь Аркадию Чернышеву (536).