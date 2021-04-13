{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Крикунову предложили остаться в хоккейном клубе "Динамо" в качестве консультанта

Ранее Алексей Кудашов сменил Крикунова на посту главного тренера клуба

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" предложил Владимиру Крикунову остаться в команде в качестве консультанта. Об этом на пресс-конференции заявил председатель совета директоров клуба Виктор Воронин.

На эту тему
Кудашов сменил Крикунова на посту главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо"
Кудашов сменил Крикунова на посту главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо"

Ранее во вторник Воронин сообщил, что Алексей Кудашов сменил Крикунова на посту главного тренера клуба.

"Крикунову предложено остаться в качестве консультанта. Решение за ним", - сказал Воронин.

В сезоне-2020/21 "Динамо" под руководством Крикунова заняло третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили СКА со счетом в серии 1-4. Тренер занимает вторую строчку в истории "Динамо" по числу побед (234) и уступает лишь Аркадию Чернышеву (536).

Теги
КХЛ
Футбол в России
Матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили
Главный врач московского "Динамо" умер во вторник в возрасте 66 лет
Читать полностью