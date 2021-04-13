"Динамо" попросило РПЛ начать матчи 26-го тура с минуты молчания в память о Ярдошвили

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" обратился к Российской премьер-лиге (РПЛ) и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой организовать минуту молчания перед началом матчей 26-го тура первенства страны в память о скончавшемся враче команды Александре Ярдошвили. Об этом заявил глава совета директоров клуба Юрий Соловьев, комментарий которого приводит пресс-служба "Динамо".

"Я искренне восхищался тем, как он работает с людьми, с командой, - сказал Соловьев. - По сути, многим продлил, а кому-то просто спас футбольные карьеры, вкладывая все сердце и силы, он был и коллегой, и учителем, и другом. Без Ярдошвили сейчас невозможно представить "Динамо", выражаю искренние и глубокие соболезнования его родным и близким, всем, кто знал и любил Александра Эдуардовича. Мы обратимся в РПЛ и Российский футбольный союз с просьбой почтить память Александра Эдуардовича минутой молчания на матчах ближайшего тура".

Ярдошвили работал в отечественном футболе с 1980 года, он был главным врачом одесского "Черноморца", московских "Локомотива", ЦСКА и "Динамо". В 1998 году он работал главным врачом национальной сборной России.