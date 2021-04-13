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КХЛ

Меркулов: переговоры хоккеиста Шипачева с "Динамо" находятся в завершающей стадии

Предполагается, что игрок останется в команде

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Переговоры капитана московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Вадима Шипачева с клубом находятся в завершающей стадии. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер бело-голубых Виктор Меркулов.

Шипачев выступает за "Динамо" с сезона-2018/19. Действующий контракт 33-летнего хоккеиста со столичным клубом истекает 30 апреля.

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"По Вадиму Шипачеву переговоры находятся в завершающей стадии, обсуждаем нюансы. Все надеются, что он останется в команде, тренер его хочет видеть на следующий сезон", - сообщил Меркулов.

Шипачев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав в 57 матчах 66 очков (20 голов + 46 передачи). В КХЛ он также выступал за "Северсталь" и СКА, в составе петербургского клуба Шипачев стал двукратным победителем Кубка Гагарина. В сезоне-2017/18 Шипачев провел три матча в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас", после чего до конца сезона играл за СКА.

"У [Дмитрия] Яшкина есть хорошее предложение из НХЛ, он рассматривает этот вариант. По [Дмитрию] Кагарлицкому пока окончательно вопрос не решен, мы обсуждаем с тренером. В целом состав команды изменится процентов на 30, точно команду покинут Эмиль Гарипов, Магнус Пяярвви-Свенссон", - отметил Меркулов.

41-летний вратарь "Динамо" Александр Еременко подчеркнул, что он пока не принял решение о продолжении карьеры.

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