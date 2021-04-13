Участники шахматного турнира претендентов не будут жить "в пузыре"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Участники шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге не будут изолированы в своих номерах в отеле на время проведения соревнований, сообщил директор турнира претендентов, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян на пресс-конференции, посвященной проведению соревнований.

"Участники не будут жить "в пузыре", потому что в отеле "Хаятт" будут находиться и другие гости. Но при желании - это было и в первой части турнира - еду они могут спокойно заказывать и в номер. Территория, где спортсмены будут питаться на завтраках, обедах и ужинах, обособлена, и путь к месту проведения соревнования также будет обособленный. Совсем изолировать спортсменов в отеле нет возможности", - сказал Степанян.

Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).