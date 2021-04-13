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Баскетбольные еврокубки

Евролига рассказала, при каких условиях три клуба из РФ сыграют в турнире в сезоне-2021/22

На данный момент только ЦСКА гарантированно в следующем сезоне выступит в Евролиге
© EPA-EFE/MANUEL BRUQUE

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Три российских клуба смогут принять участие в баскетбольной Евролиге в сезоне-2021/22 при условии выхода казанского УНИКСа в финал Еврокубка, а также получения специального приглашения (wild card) еще одной командой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Евролиги.

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В нынешнем сезоне в Евролиге выступают три российских клуба из Единой лиги ВТБ: московский ЦСКА, петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки".

"На данный момент только ЦСКА гарантированно в следующем сезоне выступит в Евролиге, - сказали в пресс-службе турнира. - Если казанский УНИКС выйдет в финал Еврокубка, то он получит вторую путевку от России. Третий же клуб будет лишь в том случае, если один из двух wild card будет отдан российской команде. Но это станет известно только после окончания сезона, когда состоится заседание директората и акционеров Евролиги".

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