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КХЛ

В хоккейном клубе "Динамо" объяснили, почему Знарок не стал главным тренером команды

Во вторник "Динамо" объявило о назначении Алексея Кудашова на пост нового главного тренера

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Виктор Воронин подтвердил, что кандидатура Олега Знарка на пост нового главного тренера команды рассматривалась, но подчеркнул, что два сезона в "Спартаке" прошли для него не слишком удачно. Об этом Воронин рассказал на пресс-конференции.

Во вторник "Динамо" объявило о назначении Алексея Кудашова на пост нового главного тренера команды. Он сменил Владимира Крикунова.

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"Могу подтвердить факт переговоров со Знарком, у нас был широкий выбор. Предлагали больше семи кандидатов на совете директоров клуба. Мы поставили кандидатам задачу подготовить программу, потом оценивали их. В итоге остановились на Алексее Кудашове, перед ним поставлена задача развивать молодежь", - отметил Воронин.

"Нельзя сказать, что Кудашов лучше Знарка. Знарок - именитый тренер, он выиграл с "Динамо" Кубок Гагарина, но есть нюансы, последние два сезона в "Спартаке" прошли для него не слишком удачно", - добавил председатель совета директоров "Динамо".

"Динамо" заняло третье место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а во втором раунде плей-офф уступило СКА со счетом 1-4 в серии.

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