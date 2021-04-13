Матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили

ТАСС, 13 апреля. Все встречи 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Главный врач московского "Динамо" умер во вторник в возрасте 66 лет.

В первом матче 26-го тура грозненский "Ахмат" примет подмосковные "Химки" 17 апреля, начало - 14:00 мск. Завершится тур игрой между московским "Спартаком" и "Уфой" 18 апреля (19:00 мск).

Ярдошвили работал в отечественном футболе с 1980 года, он был главным врачом одесского "Черноморца", московских "Локомотива", ЦСКА и "Динамо". В 1998 году он работал главным врачом национальной сборной России.