"Легенда без преувеличений". Умер главный врач московского "Динамо" Александр Ярдошвили

Российская премьер-лига объявила, что все матчи 26-го тура начнутся с минуты молчания в память о специалисте

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Посвятивший футболу больше 40 лет своей жизни главный врач московского "Динамо" Александр Ярдошвили умер во вторник в возрасте 66 лет. Его карьера спортивного врача началась в одесском "Черноморце" в 1980 году. После чего он провел восемь лет в московском "Динамо", причем два года - в команде по водному поло, вместе с которой дважды выиграл чемпионат СССР, стал обладателем Кубка Европы и финалистом Кубка европейских чемпионов. Целых 20 лет (1992-2012) он посвятил работе в столичном "Локомотиве", с которым дважды выиграл чемпионат страны, пять раз - Кубок России, дважды вышел в полуфинал Кубка обладателей кубков. В "Локомотиве" он 18 лет рука об руку проработал с еще одним легендарным врачом - Савелием Мышаловым.

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"Мы вместе работали много лет - он был моим помощником, когда я работал в "Локомотиве", - сказал Мышалов в беседе с корреспондентом ТАСС. - Он был хорошим человеком, великолепным. Каким он был врачом? Работая в высшей лиге, тем более в "Локомотиве", невозможно быть плохим врачом". Бывший главный тренер железнодорожников Юрий Семин запомнил Ярдошвили как искреннего и профессионального человека. "Это большая потеря для всех. Он был замечательный человек, искренний в высшей степени, профессионал, один из людей российского футбола, который имел большие знания в своей профессии. Он был человеком, который объединял всех людей", - сказал Семин ТАСС. В 1998 году Ярдошвили работал в тренерском штабе сборной России под руководством Анатолия Бышовца. "Один из лучших врачей и в Советском Союзе, и в России" В клубной карьере Ярдошвили еще был московский ЦСКА (2012-2015), с которым он вновь выиграл два чемпионата страны. А затем он вернулся в футбольное "Динамо", где работал с 2016 года. "Я видел его позавчера на матче "Динамо", - сказал ТАСС почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. - Могу сказать, что он был одним из самых лучших спортивных врачей и в Советском Союзе, и в России. Таких специалистов, как он, можно пересчитать по пальцам одной руки - Савелий Евсеевич Мышалов, Александр Эдуардович Ярдошвили, Зураб Гивиевич Орджоникидзе. Такие люди, грубо говоря, штучный товар".