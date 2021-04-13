Российский боксер Власов подал протест на результат боя за титул чемпиона мира

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россиянин Максим Власов подал протест во Всемирную боксерскую организацию (WBO) на судейство боя за титул чемпиона мира в весовой категории до 79,38 кг с американцем Джо Смитом - младшим и на детали процедуры допинг-контроля. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского боксера Олег Богданов.

В команде боксера Власова недовольны решением судей в бою за титул чемпиона мира

В ночь на воскресенье Смит победил Власова большинством голосов в поединке за вакантный титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Команда Власова после боя высказала недовольство работой судей. Бой прошел в Талсе (США, штат Оклахома).

"Мы подали протест в WBO, не согласны с решением судей, - сказал Богданов. - Считаем его предвзятым, считаем, что квалификация судей не соответствует уровню данного поединка. Еще мы указали, что не было правильной процедуры допинг-контроля, у Максима тест вообще не брали".

В послужном списке 34-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и четыре поражения. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.