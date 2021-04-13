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Бокс

Менеджер Власова считает, что WBO должна организовать реванш со Смитом

Ранее команда Власова подала протест на работу судей в первом поединке

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Всемирная боксерская организация (WBO) должна назначить бой-реванш между россиянином Максимом Власовым и американцем Джо Смитом - младшим из-за нарушений во время первого боя. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского боксера Олег Богданов.

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В ночь на воскресенье Смит победил Власова большинством голосов в поединке за вакантный титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Бой прошел в Талсе (США, штат Оклахома). Команда Власова подала протест на работу судей.

"Мы не думаем, что результат будет отменен. Но мы настаиваем на реванше из-за того, какие были допущены нарушения", - сказал Богданов.

В протесте команда Власова указала на предвзятость судей и несоответствие их квалификации уровню поединка, а также на ошибки в процедуре допинг-контроля.

В послужном списке 34-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и четыре поражения. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

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