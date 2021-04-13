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Зимние олимпийские виды спорта

Крянин: перенос Югорского марафона исключит участие известных лыжников

По словам президента Федерации лыжных гонок Югры, марафон традиционно проходит в начале апреля, поскольку организаторам приходится подстраиваться под календарь официальных лыжных соревнований

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 апреля. /ТАСС/. Перенос на более ранний срок Югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске, чтобы уменьшить проблемы с трассой из-за теплой погоды, сделает невозможным участие в нем известных спортсменов. В этом году было сделано все возможное, чтобы сохранить снег на трассе и не дать проступить воде, сообщил во вторник ТАСС президент Федерации лыжных гонок Югры, один из организаторов соревнований Сергей Крянин.

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Марафон прошел 10 апреля в Ханты-Мансийске, победителем на дистанции 50 км свободным стилем стал чемпион мира Александр Большунов. В программе марафона также были дистанции 5 км и 25 км. Участие в нем приняли более 3,2 тыс. человек - рекордное число за все время проведения соревнований. При этом из-за теплой погоды - в конце марта и начале апреля в Ханты-Мансийске неоднократно фиксировалась плюсовая температура - на трассе снег начал таять и появились лужи, что затрудняло передвижение, на это обращали внимание в социальных сетях многие участники марафона.

"Если бы мы решили провести Югорский лыжный марафон чуть ранее, то не увидели бы на югорской земле битву сильнейших лыжников и биатлонистов России. А наш марафон любят в том числе и за это - возможность всем желающим выйти на старт вместе с лучшими спортсменами мира. Для тех погодных условий, которые были у нас в этом году, трасса была подготовлена отлично, было сделано все возможное, чтобы сохранить снег и не дать проступить воде. Люди, работавшие над подготовкой трассы, справились с этой задачей: провели титаническую работу для того, чтобы марафон состоялся", - сказал Крянин.

По его словам, Югорский марафон традиционно проходит в начале апреля, поскольку организаторам приходится подстраиваться под календарь официальных лыжных соревнований - Кубка мира, чемпионата России, других марафонов.

"Также весной всегда плотный график соревнований, проводимых в Югре. Одна и та же команда и оборудование просто не могут одновременно подготовить и провести несколько масштабных стартов. 4 апреля в Тюмени завершился чемпионат России по лыжным гонкам, а 5 апреля - чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске. Югорский лыжный марафон прошел в ближайшие выходные после этих двух важнейших стартов", - уточнил собеседник агентства.

Марафон проводится с 2013 года.

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