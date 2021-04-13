Черчесов: Ярдошвили был мэтром среди спортивных врачей

ТАСС, 13 апреля. Врач московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ярдошвили был уважаемым, жизнерадостным и одним из лучших спортивных врачей России. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Ярдошвили умер во вторник на 67-м году жизни.

"Уход из жизни Александра Ярдошвили - огромная потеря для всего российского футбола, - сказал Черчесов. - Уважаемый, жизнерадостный, порядочный человек и мэтр в своей профессии! Мы пересекались в национальной команде, когда я был действующим футболистом, нередко встречались на различных матчах и мероприятиях, а общаться с ним было одно удовольствие, из наших разговоров всегда выносил для себя что-то полезное. От лица сборной России по футболу выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Эдуардовича".

Ярдошвили работал в отечественном футболе с 1980 года, он был главным врачом одесского "Черноморца", московских "Локомотива", ЦСКА и "Динамо". В 1998 году работал главным врачом национальной сборной России.