Парижский марафон пройдет 17 октября 2021 года

ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Организаторы Парижского марафона подтвердили проведение мероприятия 17 октября 2021 года. Об этом они сообщили во вторник в своем Twitter.

"Без испытаний не бывает успеха, - отмечается в сообщении. - Встречаемся 17 октября". В 2020 году организаторы приняли решение впервые отменить состязание в связи с пандемией коронавируса.

Парижский марафон проводится с 1976 года. Маршрут соревнования включает Елисейские поля, Венсенский и Булонский леса и другие знаменитые места французской столицы.