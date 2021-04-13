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Летние олимпийские виды спорта

Парижский марафон пройдет 17 октября 2021 года

В 2020 году забег не состоялся в связи с пандемией

ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Организаторы Парижского марафона подтвердили проведение мероприятия 17 октября 2021 года. Об этом они сообщили во вторник в своем Twitter.

"Без испытаний не бывает успеха, - отмечается в сообщении. - Встречаемся 17 октября". В 2020 году организаторы приняли решение впервые отменить состязание в связи с пандемией коронавируса.

Парижский марафон проводится с 1976 года. Маршрут соревнования включает Елисейские поля, Венсенский и Булонский леса и другие знаменитые места французской столицы.

Теги
ФранцияЛетние олимпийские виды спорта
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