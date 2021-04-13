Крикунов заявил, что готов остаться в хоккейном клубе "Динамо" в качестве консультанта

В сезоне-2020/21 "Динамо" под руководством Крикунова заняло третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили СКА со счетом в серии 1-4. Во вторник столичный клуб объявил об уходе Крикунова с поста главного тренера по истечении контракта и назначении на его место Алексея Кудашова. Председатель совета директоров "Динамо" Виктор Воронин сообщил, что клуб предложил Крикунову должность консультанта.

"Мне сделали такое предложение, я готов, с удовольствием приму предложение стать консультантом. Тем более, что мне легко, потому что я только что работал в этой команде, знаю ребят и в команде Высшей хоккейной лиге, и в молодежной команде, могу помочь. Я уже 25 лет в "Динамо", был в рижском, минском, екатеринбургском "Динамо" и в московском. Функционал мы еще не оговаривали", - сказал Крикунов.

Крикунов возглавлял "Динамо" с октября 2018 года. Ранее в чемпионате России и КХЛ он работал в нижнекамском "Нефтехимике", казанском "Ак Барсе", "Барысе" из Нур-Султана и екатеринбургском "Автомобилисте". Крикунов также работал в "Динамо" с 2004 по 2008 год, в сезоне-2004/05 клуб под его руководством стал чемпионом России. Тренер занимает вторую строчку в истории "Динамо" по числу побед (234), уступая лишь Аркадию Чернышеву (536).