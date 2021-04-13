{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Крикунов заявил, что готов остаться в хоккейном клубе "Динамо" в качестве консультанта

Во вторник на пост главного тренера московского клуба был назначен Алексей Кудашов
Владимир Крикунов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Владимир Крикунов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов готов остаться в хоккейном клубе в качестве консультанта. Об этом Крикунов сообщил ТАСС.

В сезоне-2020/21 "Динамо" под руководством Крикунова заняло третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили СКА со счетом в серии 1-4. Во вторник столичный клуб объявил об уходе Крикунова с поста главного тренера по истечении контракта и назначении на его место Алексея Кудашова. Председатель совета директоров "Динамо" Виктор Воронин сообщил, что клуб предложил Крикунову должность консультанта.

На эту тему
Кудашов сменил Крикунова на посту главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо"
Кудашов сменил Крикунова на посту главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо"

"Мне сделали такое предложение, я готов, с удовольствием приму предложение стать консультантом. Тем более, что мне легко, потому что я только что работал в этой команде, знаю ребят и в команде Высшей хоккейной лиге, и в молодежной команде, могу помочь. Я уже 25 лет в "Динамо", был в рижском, минском, екатеринбургском "Динамо" и в московском. Функционал мы еще не оговаривали", - сказал Крикунов.

Крикунов возглавлял "Динамо" с октября 2018 года. Ранее в чемпионате России и КХЛ он работал в нижнекамском "Нефтехимике", казанском "Ак Барсе", "Барысе" из Нур-Султана и екатеринбургском "Автомобилисте". Крикунов также работал в "Динамо" с 2004 по 2008 год, в сезоне-2004/05 клуб под его руководством стал чемпионом России. Тренер занимает вторую строчку в истории "Динамо" по числу побед (234), уступая лишь Аркадию Чернышеву (536).

Теги
КХЛ
Баскетбольные еврокубки
"Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов пройдет в Нижнем Новгороде
Лига чемпионов - третий по значимости международный баскетбольный турнир в Европе
Читать полностью