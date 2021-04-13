Крикунов считает, что Кудашову нужно дать карт-бланш в "Динамо"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов считает, что новому наставнику команды Алексею Кудашову следует дать карт-бланш в работе с молодыми хоккеистами. Такое мнение Крикунов высказал ТАСС.

Во вторник столичный клуб объявил об уходе Крикунова с поста главного тренера по истечении контракта и назначении на его место Алексея Кудашова.

"Скажу, что это [назначение Кудашова] хороший вариант. Ставка на своих молодых игроков - это неплохо. Тренеру надо дать карт-бланш. Работать с молодыми - это проигрывать, проигрывать никто не любит", - отметил Крикунов.

В сезоне-2020/21 "Динамо" под руководством Крикунова заняло третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили СКА со счетом 1-4 в серии.