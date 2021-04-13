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Футбол в России

Гилерме дисквалифицировали на два матча за жесты в адрес болельщиков "Спартака"

КДК РФС постановил, что вратарь "Локомотива" вел себя непозволительно во время матча
Маринато Гилерме Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Маринато Гилерме
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме дисквалифицирован на два матча за оскорбительные жесты в адрес болельщиков столичного "Спартака". Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

В воскресенье "Спартак" на выезде проиграл "Локомотиву" со счетом 0:2 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. В понедельник в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что КДК разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков "Спартака" в адрес Гилерме на заседании 13 апреля. Позднее директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС, что у клуба в распоряжении есть видео, на котором Гилерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча.

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