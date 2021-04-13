{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России
Обновлено 

"Спартак" наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно

КДК РФС принял решение наказать московский клуб за оскорбления болельщиками вратаря столичного "Локомотива" Маринато Гилерме
Болельщики "Спартака" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Болельщики "Спартака"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение наказать московский "Спартак" проведением одного домашнего матча без зрителей условно и оштрафовать на 500 тысяч рублей за оскорбления болельщиками вратаря столичного "Локомотива" Маринато Гилерме. Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

На эту тему
Гилерме дисквалифицировали на два матча за жесты в адрес болельщиков "Спартака"
Гилерме дисквалифицировали на два матча за жесты в адрес болельщиков "Спартака"

В воскресенье "Спартак" на выезде проиграл "Локомотиву" со счетом 0:2 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. В понедельник в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что КДК разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков "Спартака" в адрес Гилерме на заседании 13 апреля. Позднее директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС, что у клуба в распоряжении есть видео, на котором Гилерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча.

"Установлено, что были расистские скандирования в адрес Гилерме со стороны болельщиков "Спартака" - штраф 500 тыс. рублей плюс один матч без зрителей. Испытательный срок до конца сезона-2021/22", - сказал Григорьянц.

Также КДК принял решение дисквалифицировать Гилерме на два матча.

Теги
Российский футбол
Баскетбольные еврокубки
"Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов пройдет в Нижнем Новгороде
Лига чемпионов - третий по значимости международный баскетбольный турнир в Европе
Читать полностью