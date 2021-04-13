"Спартак" наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение наказать московский "Спартак" проведением одного домашнего матча без зрителей условно и оштрафовать на 500 тысяч рублей за оскорбления болельщиками вратаря столичного "Локомотива" Маринато Гилерме. Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Гилерме дисквалифицировали на два матча за жесты в адрес болельщиков "Спартака"

В воскресенье "Спартак" на выезде проиграл "Локомотиву" со счетом 0:2 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. В понедельник в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что КДК разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков "Спартака" в адрес Гилерме на заседании 13 апреля. Позднее директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС, что у клуба в распоряжении есть видео, на котором Гилерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча.

"Установлено, что были расистские скандирования в адрес Гилерме со стороны болельщиков "Спартака" - штраф 500 тыс. рублей плюс один матч без зрителей. Испытательный срок до конца сезона-2021/22", - сказал Григорьянц.

Также КДК принял решение дисквалифицировать Гилерме на два матча.