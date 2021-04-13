"Локомотив" оштрафовали на 300 тыс. рублей за необеспечение безопасности

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский "Локомотив" на 300 тыс. рублей за необеспечение безопасности во время матча чемпионата России с московским "Спартаком". Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча "Локомотив" - "Спартак" прошла 11 апреля на стадионе "РЖД-Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

"За использование пиротехники "Спартак" оштрафован на 30 тыс., - сказал Григорьянц. - Скандирования ненормативной лексики - "Локомотив" на 100 тыс., Спартак на 100 тыс. рублей. Нарушение санитарного регламента - по 50 тыс. рублей".

"За неправомерные действия зрителей оба клуба оштрафованы на 100 тыс., "Локомотив" - также на 300 тыс. за необеспечение безопасности на стадионе", - добавил он.

Болельщики "Локомотива" и "Спартака" устроили потасовку на одном из секторов "РЖД-Арены" перед началом игры. Она завязалась после оскорблений со стороны болельщиков железнодорожников, которые спровоцировали фанатов гостей и бросали предметы с верхних ярусов. В потасовку вмешались стюарды, болельщиков "Спартака" отправили на свои места, а фанатов "Локомотива" вернули в пределы гостевого сектора, чтобы создать безопасное расстояние между болельщиками.

Также по решению КДК "Зенит" был оштрафован на 350 тыс. рублей за действия болельщиков во время встречи с "Сочи" (2:1): 200 тыс. за демонстрацию нацистской символики, 100 тыс. за скандирование ненормативной лексики и 50 тыс. за нарушение санитарного регламента. "Динамо" было оштрафовано после матча с "Уралом" (2:2) на 90 тыс. за скандирование болельщиками ненормативной лексики и на 100 тыс. за попадание монетой в сотрудника "Урала".