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ATP

Хачанов вышел во второй круг турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло

В первом круге россиянин обыграл серба Ласло Дьере
Карен Хачанов EPA-EFE/KOEN SUYK
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/KOEN SUYK

ТАСС, 13 апреля. Россиянин Карен Хачанов обыграл серба Ласло Дьере в матче первого круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

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Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу Хачанова. В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Стефано Травалья (Италия) - Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Хачанову 24 года, он занимает 23-е место в рейтинге и является победителем четырех турниров АТР. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

25-летний Дьере идет на 49-м месте в рейтинге, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции в 2019 году. Также сербский спортсмен является победителем одного турнира под эгидой ATP.

Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 18 апреля, его призовой фонд составляет $2,5 млн.

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