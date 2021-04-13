Хачанов вышел во второй круг турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу Хачанова. В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Стефано Травалья (Италия) - Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Хачанову 24 года, он занимает 23-е место в рейтинге и является победителем четырех турниров АТР. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

25-летний Дьере идет на 49-м месте в рейтинге, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции в 2019 году. Также сербский спортсмен является победителем одного турнира под эгидой ATP.

Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 18 апреля, его призовой фонд составляет $2,5 млн.