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Чемпион Bellator Немков может перейти в тяжелый вес

Россиянин является действующим чемпионом организации в полутяжелой весовой категории

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков рассматривает вариант перехода в тяжелый вес. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Немков 18 апреля проведет в США четвертьфинальный бой Гран-при Bellator в полутяжелом весе против американца Фила Дэвиса. Россиянин является действующим чемпионом организации в этой весовой категории.

"Да, все чаще и чаще себя представляю [в тяжелом весе]. В голове есть эти моменты. Все тяжелее становится гонять вес. Если переходить в тяжи, то тоже буду держать диету", - сказал Немков.

Немков является членом команды Федора Емельяненко. Всего на его счету 12 побед и два поражения.

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