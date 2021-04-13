Чемпион Bellator Немков может перейти в тяжелый вес

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков рассматривает вариант перехода в тяжелый вес. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Немков 18 апреля проведет в США четвертьфинальный бой Гран-при Bellator в полутяжелом весе против американца Фила Дэвиса. Россиянин является действующим чемпионом организации в этой весовой категории.

"Да, все чаще и чаще себя представляю [в тяжелом весе]. В голове есть эти моменты. Все тяжелее становится гонять вес. Если переходить в тяжи, то тоже буду держать диету", - сказал Немков.

Немков является членом команды Федора Емельяненко. Всего на его счету 12 побед и два поражения.