В команде Федора Емельяненко назвали его возможных соперников

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко может провести поединок против Жуниора Дос Сантоса или Алистара Оверима. Такое мнение ТАСС высказал член команды спортсмена Вадим Немков.

Дос Сантос и Оверим ранее были уволены из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

"Это были бы крутые бои. Я бы хотел, чтобы Федор подрался с Дос Сантосом, объективно он попроще Оверима. Чтобы Федор почувствовал Дос Сантоса, прошел бой. Он давно не дрался все-таки, ну а потом побил бы Оверима", - сказал Немков.

Емельяненко, которому в нынешнем году исполнится 45 лет, провел последний поединок в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона. Его следующий бой может пройти осенью.