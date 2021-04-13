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Евро-2020

СМИ: правительство Италии одобрило проведение матчей Евро в Риме со зрителями

Стадион можно будет заполнять на 25% болельщиков
Олимпийский стадион в Риме EPA-EFE/CLAUDIO PERI
Описание
Олимпийский стадион в Риме
© EPA-EFE/CLAUDIO PERI

ТАСС, 13 апреля. Правительство Италии дало согласие на присутствие 25% болельщиков на матчах чемпионата Европы по футболу на стадионе в Риме. Об этом сообщает агентство Ansa.

По информации агентства, соответствующее письмо было направлено президенту Федерации футбола Италии Габриэле Гравине.

"На стадионе смогут присутствовать вакцинированные зрители, а также те, кто переболел коронавирусной инфекцией, и те, кто предоставят отрицательный результат ПЦР-теста", - передает слова Гравины пресс-служба федерации.

Олимпийский стадион в Риме вмещает 72 700 человек. На матчах смогут присутствовать более 18 100 болельщиков.

Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Риме состоятся игры Турция - Италия (11 июня), Италия - Швейцария (16 июня), Италия - Уэльс (20 июня), а также один из матчей 1/4 финала турнира 3 июля.

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