Власти Канады обсуждают вопрос компенсации организаторам этапа "Формулы-1" в Монреале

ОТТАВА, 13 апреля. /ТАСС/. Канадские власти обсуждают вопрос возможной выплаты компенсации организаторам этапа Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Монреале (провинция Квебек). Об этом сообщил во вторник журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Я знаю, что сейчас продолжается обсуждение [этого предложения], но каждый шаг этого процесса будет сфокусирован на здоровье канадцев и мы примем решение на этой основе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готовы ли федеральные власти оплатить затраты организаторов при условии, что гонка пройдет без зрителей.

Ранее организаторы канадского этапа "Формулы-1" запросили у правительства Канады $6 млн компенсации, если гонка пройдет без зрителей. В прошлом году Гран-при Канады был отменен из-за коронавирусных ограничений. На сайте "Формулы-1" указано, что канадский этап пока запланирован на 11-13 июня.