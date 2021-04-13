Матыцин заявил, что вакцинация не должна сказаться на подготовке к Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что вакцинация российских спортсменов не должна сказаться на их подготовке к Олимпиаде в Токио. Об этом Матыцин рассказал журналистам.

В январе сообщалось, что вакцинация российских спортсменов будет носить добровольный характер. Предполагается вакцинировать спортсменов сборных, в том числе юношеских и молодежных составов. В первую очередь будут вакцинированы спортсмены, планирующие выступить на Олимпиаде в Токио.

"Процесс проходит в соответствии с утвержденной программой и планом федерациями и с тесным взаимодействием с ФМБА [Федеральным медико-биологическим агентством]. Главный критерий - безопасность и минимизация рисков заболевания. Здоровье было, есть и остается главным приоритетом. Надеюсь, что с учетом тренировочных и соревновательных нагрузок, которые сейчас переносят наши сборные, успешно будет проведена вакцинация и к Олимпиаде мы будем здоровыми и в максимальной форме для того, чтобы показать хорошие результаты", - сказал Матыцин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.