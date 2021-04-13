Тренер российских футболисток Красножан поблагодарил Фомину за помощь в выходе на Евро

Во вторник женская сборная России в Москве сыграла вничью с командой Португалии и по сумме двух матчей вышла в финальную часть чемпионата Европы (1:0 - в гостях, 0:0 - дома).

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан выразил благодарность бывшему наставнику команды Елене Фоминой после успешного завершения отборочного цикла чемпионата Европы. Об этом он рассказал журналистам.

"Я бы отметил Елену Александровну Фомину, которая начинала комплектовать эту команду, привила ей дисциплину, организованность", - сказал Красножан.

По словам тренера, в первом матче российские футболистки были лучше готовы. "Все-таки сказалось, что у нас был перелет и не было ротации, за исключением одной позиции. В целом команда выполнила план на игру, только не забила", - отметил он.

"Сборная Португалии должна была сразу же отбираться на Евро, это интересная команда с яркими лидерами и базовым клубом в лице "Спортинга". Сам стиль ее игры понравился - комбинационный, с яркими включениями в атаку. Но когда команда организована, она в некоторой степени предсказуема, и против нее надо правильно сыграть, что нашим девочкам удалось", - добавил он.

Чемпионат Европы должен был пройти с 7 июля по 1 августа нынешнего года в Англии, но из-за пандемии коронавируса был перенесен и состоится с 6 по 31 июля 2022 года.