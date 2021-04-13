"Локомотив" выступил с заявлением в связи с дисквалификацией Гилерме

ТАСС, 13 апреля. Футбольный клуб "Локомотив" выступил с заявлением в поддержку вратаря Маринато Гилерме, дисквалифицированного на два матча за жесты в адрес болельщиков "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В воскресенье "Локомотив" дома обыграл "Спартак" со счетом 2:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. По итогам встречи Гилерме дисквалифицировали на два матча за оскорбительные жесты в адрес болельщиков "Спартака". "Спартак" наказан проведением одного матча без зрителей условно за расистские скандирования болельщиков, адресованные вратарю.

"Мы все - совет директоров, руководство клуба, тренерский штаб, игроки и сотрудники клуба, воспитанники академии - выражаем полную поддержку нашему голкиперу, лидеру команды Маринато Гилерме. В течение всего матча в его адрес звучали оскорбительные выкрики и скандирования расистского характера. Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными, и это вызывает лишь сожаление и недоумение. Маринато Гилерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счете на табло", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Гилерме не сможет принять участие в матчах чемпионата России против "Ростова" и "Тамбова".