"Ак Барс" победил "Авангард" и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 13 апреля. Казанский "Ак Барс" на выезде обыграл омский "Авангард" со счетом 2:0 в шестом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 355 зрителей в подмосковной Балашихе, где омский клуб проводит домашние встречи.

У "Ак Барса" шайбы забросил Кирилл Петров (46-я и 60-я минуты).

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. "Авангард" победил в гостях со счетом 3:1 и 2:0. В третьей и четвертой игре "Ак Барс" одержал победу с одинаковым счетом 2:1. Пятая игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу "Авангарда". Седьмая, решающая игра пройдет 15 апреля в Казани.

"Авангард" и "Ак Барс" обыграли друг друга по два раза в завершившемся регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в пятый раз. Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016), во всех этих случаях побеждал "Ак Барс". В 2019 году клубы встретились в первом раунде плей-офф, тогда сильнее оказался "Авангард".

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19).