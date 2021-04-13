СМИ: "Манчестер Юнайтед" хочет обменять Погба на Роналду

ТАСС, 13 апреля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Ювентус" могут обменяться игроками в летнее трансферное окно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Calciomercato.

По информации издания, руководство английской команды готово обменять француза Поля Погба на португальца Криштиану Роналду.

Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. За "Ювентус" он выступает с 2018 года.

Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" в 2016 году. В составе английского клуба становился обладателем Кубка Английской футбольной лиги и победителем Лиги Европы, вместе с "Ювентусом" четырежды выигрывал чемпионат Италии, дважды Кубок Италии и трижды Суперкубок Италии. Является игроком сборной Франции, вместе с которой стал победителем чемпионата мира 2018 года, проходившего в России. В нынешнем сезоне Погба провел 33 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью голевыми передачами.