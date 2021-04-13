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Баскетбольные еврокубки

Генменеджер клуба "Нижний Новгород" считает "Финал восьми" главным событием после ЧМ-2018

Финальная часть третьего по значимости баскетбольного еврокубка пройдет в Нижнем Новгороде 5-9 мая
Генеральный менеджер "Нижнего Новгорода" Сергей Панов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Генеральный менеджер "Нижнего Новгорода" Сергей Панов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 13 апреля. "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов в Нижнем Новгороде станет главным спортивным событием в городе после матчей чемпионата мира - 2018 по футболу. Такое мнение высказал генеральный менеджер "Нижнего Новгорода" Сергей Панов, комментарий которого приводится в опубликованном на официальном сайте клуба сообщении.

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Во вторник стало известно, что Нижний Новгород примет "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов. В финальной части турнира примут участие испанские клубы "Сарагоса", "Сан-Пабло Бургос" и "Тенерифе", чешский "Нимбурк", израильский "Хапоэль" (Холон), турецкий "Пинар Каршыяка", французский "Страсбур" и российский "Нижний Новгород". Матчи пройдут 5-9 мая на территории культурно-развлекательного комплекса "Нагорный-Арена", который является домашним стадионом нижегородского клуба.

"Лига чемпионов преподнесла настоящий подарок нижегородцам и всем любителям баскетбола нашей страны. Без сомнения, "Финал восьми" станет самым значимым международным спортивным событием в жизни города после проведенных в 2018 году матчей чемпионата мира по футболу", - сказал Панов.

Он также добавил, что на протяжении трех сезонов подряд "Нижний Новгород" является полноправным участником Лиги чемпионов. "За эти годы благодаря нашему самобытному подходу к развитию команды мы успели не только завоевать авторитет одного из самых опасных соперников, но и стать народной командой", - отметил Панов.

В предыдущих сезонах клуб дважды останавливался в одном шаге от выхода в решающую часть турнира. "Наконец весной 2021 года наша команда не просто впервые вышла в "Финал восьми", но и привезла его в Россию, в свой любимый город", - подчеркнул Панов.

Генеральный менеджер клуба уточнил, что особенно значимо проведение "Финала восьми" в год 800-летия основания Нижнего Новгорода. "Мы с нетерпением будем ждать болельщиков с 5 по 9 мая во Дворце спорта "Нагорный" и сделаем все возможное, чтобы организовать по-настоящему незабываемый праздник баскетбола", - заявил он.

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