ПСЖ проиграл "Баварии", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Единственный мяч на 40-й минуте забил Эрик Шупо-Мотинг. Первый матч завершился победой ПСЖ со счетом 3:2. Таким образом, за счет большего количества голов, забитых на выезде, в полуфинал прошел ПСЖ.

ТАСС, 13 апреля. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" на своем поле проиграл германской "Баварии" со счетом 0:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

А вот и пока единственный гол сегодняшнего вечера ⚽ Шупо-Мотинг снова забил «ПСЖ». Достойно заменяет Левандовского? pic.twitter.com/OEO0UYvq81

Австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба провел свой 425-й матч в составе мюнхенской команды. По этому показателю он сравнялся с французом Франком Рибери, футболисты делят первое место по числу игр за "Баварию" среди иностранных игроков.

ПСЖ и "Бавария" встречались в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда "Бавария" одержала победу со счетом 1:0 и стала победителем турнира.

В полуфинале ПСЖ встретится с победителем противостояния между английским "Манчестер Сити" и германской "Боруссией" из Дортмунда. Их ответный матч пройдет в среду, первая встреча завершилась победой "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Первые матчи полуфинала состоятся 27 и 28 апреля, ответные - 4 и 5 мая.