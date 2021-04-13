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Лига чемпионов

"Челси" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Английская команда дома уступила "Порту" со счетом 0:1, но прошла дальше за счет победы, одержанной неделей ранее
Нападающий "Порту" Мусса Марега и защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта EPA-EFE/Julio Munoz
Описание
Нападающий "Порту" Мусса Марега и защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта
© EPA-EFE/Julio Munoz

ТАСС, 13 апреля. Английский футбольный клуб "Челси" проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Мяч на 94-й минуте забил Мехди Тареми.

Первый матч завершился победой "Челси" со счетом 2:0. Команда из Лондона пробилась в полуфинал турнира. Обе встречи прошли в испанской Севилье из-за ограничений, связанных с пандемией. "Челси" добрался до этой стадии Лиги чемпионов впервые с сезона-2013/14, тогда в полуфинале он уступил испанскому "Атлетико" (0:0, 1:3).

В 1/2 финала "Челси" сыграет с победителем противостояния испанского "Реала" и английского "Ливерпуля". Их ответный матч пройдет в среду, первая встреча завершилась победой мадридского клуба счетом 3:1. Первые матчи 1/2 финала состоятся 27 и 28 апреля, ответные - 4 и 5 мая.

"Челси" и "Порту" провели 10-й матч друг против друга. В предыдущий раз они встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2015/16. Всего "Челси" одержал над "Порту" шесть побед, две игры остались за португальской командой, еще две завершились вничью.

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