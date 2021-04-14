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Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин поблагодарил одноклубников за первый "сухой" матч в НХЛ

"Рейнджерс" победили "Нью-Джерси" со счетом 3:0, Шестеркин отразил 27 бросков по своим воротам
Игорь Шестеркин AP Photo/Derik Hamilton
Описание
Игорь Шестеркин
© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 14 апреля. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин поблагодарил партнеров по команде, которые помогли ему не пропустить в матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси". Комментарий Шестеркина приводит журналист газеты New York Post Молли Уолкер.

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"Рейнджерс" победили со счетом 3:0, Шестеркин отразил 27 бросков по своим воротам и провел первый матч "на ноль" в НХЛ.

"Конечно, это много значит, - сказал Шестеркин. - Я хочу поблагодарить своих одноклубников, которые играли передо мной и весь матч блокировали броски, особенно в концовке, когда для меня было так важно не пропустить и заработать шатаут. Они сделали это для меня, я им благодарен".

Главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн отметил спокойствие Шестеркина. "Он знает, где находится сетка, не тратит много энергии, очень конкурентоспособен. Вот почему он добился таких успехов", - заявил Куинн.

"Рейнджерс" занимают пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 46 очков в 42 матчах.

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